المبعوث الأمريكي لكييف: إنهاء حرب أوكرانيا سيكون جيدا للعالم

وكالات



قال المبعوث الأمريكي لأوكرانيا، كيث كيلوج، اليوم الأربعاء من كييف، إن "حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان دونالد ترامب رئيسًا".



وأضاف كيلوج، أن الرئيس الأمريكي يتفهم المعاناة الإنسانية بسبب حرب أوكرانيا، موضحًا أن ترامب يريد نهاية لحرب أوكرانيا.



وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لكييف، أن إنهاء حرب أوكرانيا سيكون جيدًا لأوروبا والعالم.



وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا، كيث كيلوج، وصل كييف.



وعلق كيلوج على الضمانات التي طلبتها أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب مع روسيا، قائلًا "نتفهم الحاجة إلى ضمانات أمنية".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن تأييده الكامل لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك، وفقا لسكاي نيوز.



وأضاف ترامب "أعتقد أنني قادر على إنهاء هذه الحرب"، بعدما أكد أنه أكثر ثقة بإمكان التوصل إلى اتفاق مع روسيا بعد محادثات الثلاثاء في السعودية.



وقال إنه من المحتمل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.



