اتفاق وقف النار.. إسرائيل تستعد لتسلم جثث أسراها من غزة

(وكالات)

ذكرت القناة الـ13 العبرية، أن إسرائيل تستعد لإرسال فريق من الطب الشرعي إلى قطاع غزة، للتعرف على هوية جثث أربعة أسرى من المقرر أن تسلمهم حركة حماس غدًا الخميس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ضمن بنود وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وكان القيادي في حركة حماس، خليل الحية، قد أعلن أن الحركة ستسلم جثامين أربعة أسرى، من بينهم جثمان الأسير الإسرائيلي بيباس، مقابل إفراج إسرائيل يوم السبت عن أسرى فلسطينيين. وأوضح الحية أنه سيتم استكمال تسليم الجثامين المتفق عليها خلال الأسبوع السادس من تنفيذ الاتفاق.

وكانت مصر قد أكدت نجاح جولة مباحثات عقدت في القاهرة بمشاركة وفود من مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة، هدفت إلى تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أفرجت حماس يوم السبت الماضي عن ثلاثة أسرى وسلمتهم للصليب الأحمر، في سادس عملية تبادل منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

من جانبها، أفرجت إسرائيل عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين شملت 36 من المحكومين بالمؤبد، و333 معتقلًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى إبعاد 24 من المحكومين بالمؤبد إلى خارج القطاع.

ووفقًا لبنود الاتفاق، من المقرر أن يتم في المرحلة المقبلة إطلاق سراح 33 أسيرا من غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.