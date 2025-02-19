زيلينسكي: روسيا تكذب بشأن عدم استهداف قطاع الطاقة في أوكرانيا

وكالات



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المسؤولون الروس يكذبون بشأن عدم استهداف قطاع الطاقة في أوكرانيا.



وأشار زيلينسكي إلى أن ضربة روسية جديدة تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوديسا وتركت 160 ألفًا من سكان المنطقة بدون تدفئة أو كهرباء.



ومن جانبه، كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أوضح، أمس الثلاثاء، أن موسكو تستهدف فقط المنشآت التي تخدم القوات المسلحة الأوكرانية وليس منشآت الطاقة.



وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا هاجمتها ليلًا بـ 167 مسيرة، أسقطت 106 منها، كما استهدفت موسكو مدينة سومي شمال شرق البلاد بصاروخين.



وشنت مسيرات روسية هجمات متفرقة في أوكرانيا، وسمع دوي انفجارات عنيفة في كييف، نتيجة لهجوم روسي بالمسيرات، ولم يعرف ما إذا كان هذه الانفجارات ناجمة عن إصابات محققة للمسيرات الروسية أم لوسائل التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب روسيا اليوم.



وقال رئيس بلدية أوديسا، هينادي تروخانوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية هاجمت المدينة بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكانها.



وأوديسا، المطلة على البحر الأسود، هدف متكرر للهجمات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات وخاصة المنشآت في الموانئ الثلاثة بالمدينة وحولها.





