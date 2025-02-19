الكرملين يرجح انعقاد قمة بين بوتين وترامب قبل نهاية فبراير

(وكالات)

أعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن انعقاد القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون ممكنًا قبل نهاية فبراير الجاري أو في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذه القمة ستستغرق بعض الوقت.

وأكد الكرملين أن المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة تُعد خطوة مهمة للغاية نحو تسوية مستقبلية بشأن النزاع في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيس بوتين سيحدد وفد التفاوض الروسي بمجرد أن تعلن واشنطن عن تشكيل وفدها، موضحًا أن المحادثات بين الجانبين في الرياض ركزت بشكل أساسي على العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية الأخرى، أشار الكرملين إلى أن باريس لم تتواصل بعد مع موسكو بشأن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التحدث مع بوتين. كما أوضح أنه لا يمكن للولايات المتحدة وروسيا اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الانتخابات في أوكرانيا، لافتًا إلى أن هذه المسألة تخص الشعب الأوكراني.

كما شدد الكرملين على ضرورة استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعد أن تضررت بشكل كبير بسبب سياسات الإدارة الأمريكية السابقة. وفي تعليق على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التسوية المحتملة، وصفها الكرملين بأنها "متناقضة".