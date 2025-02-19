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المبعوث الأمريكي لأوكرانيا يصل كييف

10:42 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا، كيث كيلوج، يصل إلى كييف.

وعلق المبعوث الأمريكي على الضمانات التي طلبتها أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب مع روسيا، قائلًا "نتفهم الحاجة إلى ضمانات أمنية".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في أنقرة، أنه إذا كانت الشروط المقدمة لأوكرانيا عادلة فيمكن قبولها بشرط وجود دول ضامنة بينها، موضحًا أن مفاوضات إنهاء الحرب يجب أن تكون بمشاركة أوروبا وتركيا وألا تجري من خلف ظهورنا.

وقال زيلينسكي، نريد من الأمريكيين أن يحضروا إلى كييف للتفاوض وليس إلى أي مكان آخر، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تتخلى عن أراضيها ولن ترضى باستعمار روسي.

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