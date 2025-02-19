إسرائيل تعلن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع حركة حماس.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل عن شروطها الأمنية، مشددًا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس وعدم نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته الميدانية "طالما استدعت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتولى إدارة مفاوضات المرحلة الثانية بدل رئيس الموساد ديفيد برنياع.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه ستة أسابيع بموجبها تفرج الحركة عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وحتى الآن سلمت حماس 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات تبادل (بجانب 5 تايلانديين)، ومن المقرر أن تسلم الحركة 4 جثامين أسرى الخميس المقبل، و6 أسرى أحياء يوم السبت المقبل.

ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية التي من المقرّر أن تبدأ في الثاني من مارس المقبل، إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب.