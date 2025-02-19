الجيش الروسي يعلن إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية
موسكو - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.
وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان: "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".
ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.
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