الجيش الروسي يعلن إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية تتارستان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود. كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.