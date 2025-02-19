التحقيق مع 30 عسكريًا كوريًا جنوبيًا بتهمة التخطيط لفرض الأحكام العرفية

سول - (د ب أ)

يخضع إجمالي 30 فردا بالقوات المسلحة الكورية الجنوبية، من بينهم 17 جنرالا، للتحقيق بسبب ما يزعم عن تورطهم في الخطوة قصيرة الأمد التي اتخذها الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

وطبقا لبيانات قدمتها وزارة الدفاع إلى النائب آن جيو، من حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي اليوم الأربعاء، فإن سلطات التحقيق، بما في ذلك النيابة العامة والشرطة وهيئة مكافحة الفساد، بدأت تحقيقات ضد 30 فردا بالقوات المسلحة ، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأخطرت السلطات وزارة الدفاع بأن 17 جنرالا و13 ضابطا ميدانيا يخضعون للتحقيق في قضية الأحكام العرفية.

وهناك ثمانية أفراد بقيادة الاستخبارات المضادة الدفاعية يخضعون للتحقيق، وهو أكبر عدد من الأفراد في أي سلاح.

وتُتهم القيادة بحشد قوات لاعتقال سياسيين والتخطيط لمصادرة خوادم لجنة الانتخابات الوطنية، خلال الأحكام العرفية.