90% من سكان مخيم طولكرم بالضفة أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرًا

وكالات

قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم بالضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرق وتدمير المنازل في مخيمي طولكرم لليوم الـ 24 على التوالي.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 90% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرًا وبالقوة، مضيفة أن الاحتلال رسم خارطة للبيوت التي ينوي هدمها لشق شوارع جديدة في المخيم.

وأوضحت اللجنة أن معظم المنازل المجاورة لمواقع الهدم تضررت لطبيعة البناء المتلاصق، ولفتت إلى أن قرار الاحتلال فتح شارع وسط المخيم سيتسبب بهدم وتضرر آلاف البيوت.

وأدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مزيد من الآليات العسكرية والجرافات إلى مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) ، وسط تصاعد عمليات هدم وتدمير وإحراق المنازل.

وشرعت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، بعملية هدم واسعة للمنازل في مخيم طولكرم، وكانت القوات قد أخطرت بهدم 14 منزلًا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.