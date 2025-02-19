إعلان

90% من سكان مخيم طولكرم بالضفة أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرًا

10:21 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

مخيم طولكرم أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم بالضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرق وتدمير المنازل في مخيمي طولكرم لليوم الـ 24 على التوالي.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر 90% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرًا وبالقوة، مضيفة أن الاحتلال رسم خارطة للبيوت التي ينوي هدمها لشق شوارع جديدة في المخيم.

وأوضحت اللجنة أن معظم المنازل المجاورة لمواقع الهدم تضررت لطبيعة البناء المتلاصق، ولفتت إلى أن قرار الاحتلال فتح شارع وسط المخيم سيتسبب بهدم وتضرر آلاف البيوت.

وأدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مزيد من الآليات العسكرية والجرافات إلى مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) ، وسط تصاعد عمليات هدم وتدمير وإحراق المنازل.

وشرعت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، بعملية هدم واسعة للمنازل في مخيم طولكرم، وكانت القوات قد أخطرت بهدم 14 منزلًا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخيم طولكرم الاحتلال الإسرائيلي نزوح الفلسطنيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التحقيق مع 30 عسكريًا كوريًا جنوبيًا بتهمة التخطيط لفرض الأحكام العرفية

إعلان

إعلان

تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات
نشاط مكثف للرئيس السيسي بإسبانيا اليوم.. ماذا يناقش؟