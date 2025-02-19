مسؤول إسرائيلي: إذا رفضت حماس الاتفاق فسنعود للحرب بدعم من ترامب

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه إذا تم الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل؛ فسنكمل المرحلة الأولى باستعادة كل الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المسؤول، "سنبدأ خلال أيام مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق وستكون سياسية لبحث شروط إنهاء الحرب.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، "إذا رفضت حركة حماس الاتفاق فسنعود للقتال بقوة وبنهج قتالي مختلف وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وزعم المسؤول أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال عدد قليل من المساكن المؤقتة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن ، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل عن شروطها الأمنية، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عملياته الميدانية "طالما استدعت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه ستة أسابيع بموجبها تفرج الحركة عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وحتى الآن سلمت حماس 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات تبادل (بجانب 5 تايلانديين)، ومن المقرر أن تسلم الحركة 4 جثامين أسرى الخميس المقبل، و6 أسرى أحياء يوم السبت المقبل.