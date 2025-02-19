اعتقال إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان بشكل غير قانوني

تل أبيب - (د ب أ)



أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال عدة إسرائيليين عبروا الحدود إلى لبنان بشكل غير قانوني، الليلة الماضية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن بعض الإسرائيليين ألقى حجارة على قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع.

ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه تم اعتقال أربعة أشخاص بسبب عبورهم بشكل غير قانوني الحدود وارتكابهم مخالفات تتعلق بالنظام العام، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأعادت القوات الإسرائيلية المشتبه بهم الباقين إلى إسرائيل. ولم يتضح عدد الإسرائيليين الذين عبروا الحدود وسبب عدم اعتقالهم جميعا.

وهذا هو ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع. وكانت مجموعة مكونة من حوالي 20 إسرائيليا من اليهود المتشددين قد دخلت بشكل غير شرعي إلى لبنان، قبل أن تعتقلهم القوات الإسرائيلية وتسلمهم إلى الشرطة.