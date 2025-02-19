موسكو: المباحثات الروسية الأمريكية بداية لحل المشاكل العالمية



وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض ليست بداية لاستعادة العلاقات الثنائية فقط، بل لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه ليست مجرد اتصالات، وليست مجرد بداية للمفاوضات، هذه بداية لعمل دؤوب ليس فقط لاستعادة العلاقات الثنائية، بل لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".

أضافت: "الأمر الأكثر أهمية هو أن الاتصال تم، وأن كلا الجانبين يقيمانه بشكل إيجابي وبلهجة بناءة. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

واختتمت أمس الثلاثاء في الرياض المحادثات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى، ومثل روسيا فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في حين مثل الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.