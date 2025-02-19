ماسك متهمًا جو بايدن: ترك رائدي فضاء عالقين بمحطة فضائية لأسباب سياسية



وكالات

اتهم إيلون ماسك، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بترك رائدي فضاء عالقين على متن المحطة الفضائية الدولية لأسباب سياسية.

قال ماسك، الذي كان يجلس بجانب الرئيس دونالد ترامب: "لقد تم تركهما هناك لأسباب سياسية، وهذا ليس أمرا جيدا"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك كبسولة "كرو دراجون" لإنقاذ الرائدين، وقد نجحت في الالتحام بالمحطة الفضائية، ومع ذلك، قررت وكالة ناسا تأجيل عودتهما إلى الأرض.

وقال ماسك إن الكبسولة ستعود إلى الأرض في غضون 4 أسابيع تقريبا بعد أن تم تأجيل الخطط السابقة إلى درجة سخيفة.

وأضاف: "بناء على طلب الرئيس وتعليماته، نحن نسرع عودة رواد الفضاء، لقد سبق أن أعدنا رواد فضاء من المحطة الفضائية عدة مرات من قبل، وكلها كانت ناجحة"، مؤكدا أن فريقه سيظل حذرا للغاية.

من جانبه، قال ترامب: "لم يكن لديهم الضوء الأخضر مع بايدن، كان سيتركهم في الفضاء، أعتقد أنه كان سيتركهم في الفضاء، لم يكن يريد الدعاية".

والشهر الماضي، علق ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بايدن تخلى عن الرائدين بوتش ويلمور وسوني ويليامز، مما دفع الرائدين إلى نفي هذه الاتهامات.

وقال ويلمور: "نحن لا نشعر بأنه تم التخلى عنا، ولا نشعر بأننا عالقون أو متروكون. أفهم لماذا قد يعتقد الآخرون ذلك".

من جانبها، قالت ويليامز: "كانت الإقامة أطول قليلا مما توقعنا، لكننا استغللنا الوقت بشكل جيد".