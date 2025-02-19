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الصين تدعو المجتمع الدولي إلى موازنة الاهتمام بأوكرانيا وغزة

07:13 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

وزير الخارجية الصيني، وانج يي

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وكالات

دعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، المجتمع الدولي إلى عدم إغفال الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة أثناء السعي لإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، ناقش موضوع تنفيذ الإصلاحات المتعددة الأطراف وتعزيز الحوكمة العالمية.

وأكد وانج يي: "جميع الأطراف تشعر بالقلق إزاء الأزمة الأوكرانية، ولكن لا يجب أن ننسى أن العالم لا يواجه مشكلة أوكرانيا فقط، هناك العديد من النقاط الساخنة الأخرى التي تتطلب الاهتمام، مثل الصراع في غزة، والتي لا ينبغي أن تُدفع إلى الخلفية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف: "لقد مرت أكثر من 70 عامًا منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا بإنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل، ومع أن دولة إسرائيل تأسست منذ فترة طويلة، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة".

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