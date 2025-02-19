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إسقاط 21 مسيرة وانفجارات وانقطاع الكهرباء.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

07:10 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

طائرة مسيرة روسية

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وكالات

شنت مسيرات روسية هجمات متفرقة في أوكرانيا، إذ سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف وانقطعت الكهرباء في مدينة أوديسا، بينما أعلنت روسيا أنها تصدت وأسقطت 21 مسيرة أوكرانية في غضون ساعة أمس الثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في كييف، نتيجة لهجوم روسي بالمسيرات.

ولم يعرف ما إذا كان هذه الانفجارات ناجمة عن إصابات محققة للمسيرات الروسية أم لوسائل التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب روسيا اليوم.

وفي أوديسا، المطلة على البحر الأسود، قال رئيس البلدية هينادي تروخانوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية هاجمت المدينة بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكانها.

وقال: "باتت المستشفيات والعيادات ومواقع البنية الأساسية الاجتماعية دون تدفئة"، ووصف الضربة على أوديسا بأنها "ضخمة".

وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات وخاصة المنشآت في الموانئ الثلاثة بالمدينة وحولها.

ونشر تروخانوف صورا على تظهر مباني تهشمت نوافذها وتضررت واجهاتها، ولم يذكر سقوط أي خسائر بشرية، وقال إن الخبراء يقيمون الأضرار.

وقال مدون محلي، إن طائرات مسيرة رُصدت في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا في وقت الهجوم على أوديسا.

وقال آخرون، إن مستشفى بالمدينة أصيب في الهجوم أو نقلوا عن سكان قولهم إنهم اكتشفوا شظايا من سقوط طائرات مسيرة في أفنية المنازل.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ساعة الثلاثاء، معظمها فوق منطقة بريانسك بغرب البلاد.

وأضافت الوزارة، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة بين الساعة 9:30 مساء و10:30 مساء، فوق منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم.

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