ترامب: بحثت كثيرًا في كل مكان لكن لم أجد أذكى من إيلون ماسك



وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بحث عن شخص أذكى من الملياردير إيلون ماسك لإدارة وزارة كفاءة الحكومة DOGE، لكنه لم يعثر على ذلك الشخص.

وخلال مقابلة مشتركة هي الأولى من نوعها بين ترامب وماسك تم تسجيلها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بثت على قناة "فوكس نيوز"، تحدث الرئيس الأمريكي عما جذبه في ماسك قائلا: "أردت أن أجد شخصا أذكى منه، بحثت في كل مكان لكن لم أستطع العثور على أحد".

وأضاف: "حاولت بجد، لكنني لم أجد شخصا أذكى، لذا استقر الأمر على هذا الرجل"، مشيرا إلى ماسك الذي كان يجلس إلى جانبه.

وأشار ترامب إلى أن أحد أهدافه الرئيسية في ولايته الثانية، وهو العثور على "أشخاص عظماء" لتشكيل إدارته.

وأعرب عن إعجابه بطريقة ماسك في القطاع الخاص، قائلا: "أردت أشخاصا عظماء، وهو شخص عظيم، إنه شخص مذهل وشخص يهتم بالآخرين"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "إنه شخص جيد، شخص طيب جدا، ويريد أن تنجح البلاد".

وتعهد بأن ماسك لن يشارك في أي قرارات تتعلق بـ"وزارة كفاءة الحكومة" إذا كانت هناك مصلحة شخصية.

من جانبه، وصف ماسك فوز ترامب في انتخابات 2024 بأنه "فرصة لإصلاح النظام"، مؤكدا أن الأمر يعتمد على "الكفاءة والاهتمام" عندما يتعلق الأمر بتحقيق صفقات جيدة لدافعي الضرائب.

وأشار إلى مفاوضات ترامب القوية مع شركة "بوينج" لخفض تكلفة طائرة الرئاسة الجديدة "إير فورس وان" بمليارات الدولارات.

وقال ماسك: "رأى الرئيس أن فاتورة طائرة الرئاسة الجديدة باهظة، وتمكن من التفاوض لخفضها، لو لم يكن كفؤا ويهتم بالأمر، لكان السعر أعلى بنسبة 50%، لقد تحصل على صفقة أفضل للشعب الأمريكي".