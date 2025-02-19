ترامب عن فصل موظفي الأمن النووي: نفعل ما يتعين علينا فعله



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ليس قلقًا على الإطلاق بعد أن فصلت إدارته أكثر من 300 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي، قبل أن تتراجع وتعيد كثيرا منهم.

قال ترامب، ردا على الانتقادات بشأن تأثير فصل هؤلاء الموظفين على أمن الأسلحة النووية: "لست قلقا على الإطلاق من عمليات الفصل، أعتقد أنه يتعين علينا فقط أن نفعل ما يتعين علينا فعله، إنه لأمر مدهش ما يتم العثور عليه الآن".

وقال 4 أشخاص مطلعون على عمليات الفصل وتداعياتها، إن مسؤولي إدارة ترامب سارعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط سيل من الانتقادات لاستعادة الموظفين الذين طردوهم مساء الخميس في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وفقا لروسيا اليوم.

وتم فصل أكثر من 300 موظف بالبداية في الوكالة المكلفة بإدارة الأسلحة النووية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين تم إعادة جميع موظفي الإدارة الوطنية للامن النووي باستثناء حوالي 25 موظفا، وفقا لما قاله موظفان حاليان في الإدارة ذاتها على دراية بالأمر.

وخلقت عمليات الفصل أياما من الفوضى داخل الوكالة، حيث تراجع المسؤولون عن عمليات الفصل يوم الجمعة بعد أن قدم العديد من أعضاء الكونغرس التماسا إلى وزير الطاقة كريس رايت لعكس المسار، موضحين العواقب الوخيمة على الأمن القومي.