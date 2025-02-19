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مؤيد للرسوم الجمركية.. تعيين مرشح ترامب وزيرا للتجارة في الولايات المتحدة

02:55 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

ترامب مع هوارد لاتنيك

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وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين رجل الأعمال هوارد لاتنيك، المعروف بتأييده لسياسة الرسوم الجمركية، وزيرا جديدا للتجارة في الولايات المتحدة.

وصوت إلى جانب لاتنيك 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 45 صوتا ضده، وفقا لروسيا اليوم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رشح لاتنيك لمنصب وزير التجارة في نوفمبر الماضي.

أعلن لاتنيك خلال جلسة الاستماع في الكونجرس عن تأييده لسياسة الرسوم الجمركية، معتبرا أن ذلك سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق "العدالة" في التجارة والاحترام من جانب الشركاء.

وخصوصا تحدث لاتنيك عن ضرورة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة.

يذكر أن هوارد لاتنيك البالغ 63 عاما من العمر كان مديرا تنفيذيا لشركة "كانتور فيتزجيرالد" المالية التي التحق بها بعد تخرجه في الجامعة في الثمانينات وأصبح صديقا قريبا لمؤسسها برنارد كانتور.

وخسرت الشركة 658 موظفا أثناء الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر عام 2001، بمن فيهم شقيق لاتنيك، جاري.

وكان هوارد لاتنيك يجمع التبرعات لحملتي دونالد ترامب أثناء الانتخابات الرئاسية في 2020 و2024.

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