الجيش الإسرائيلي يُعلن تدمير دبابات سورية محملة بالأسلحة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية استهدفت أسلحة تابعة للنظام السوري السابق.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للضربات، التي وقعت في ريف درعا جنوبي سوريا، على بعد حوالي 20 كيلومترا من حدود إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

واستهدفت الضربات دبابات سورية تستخدم لتخزين الأسلحة، وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية، أفادت أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري المنحل في ريف درعا، ليل الثلاثاء.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غربي درعا.

وأكدت وسائل إعلام سورية شن غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي، إذ تم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى الآن.

ودمرت إسرائيل ترسانة الجيش السوري بشكل شبه كامل، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي، كما توغلت القوات الإسرائيلية لمسافة كبيرة داخل الأراضي السورية.