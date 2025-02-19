ترامب: إنهاء مهام المدعين المتبقين من عهد بايدن.. والعهد الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من عهد سلفه جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أنه يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم"، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب دونالد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال": "أعطى بايدن بيني طومسون وليز تشيني وهما المشرعان اللذان قادا التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 ميدالية نظير العمل الذي قاموا به في لجنة "غير محددة" ولكن الشيء الوحيد الذي أرى أنهم فعلوه هو الحصول على المعلومات، ثم تدميرها وحذفها جميعا، لأن الأمر برمته تبين أنه كان خدعة".

وأضاف ترامب: "على مدى السنوات الأربع الماضية، تم تسييس وزارة العدل بشكل لم يسبق له مثيل، لذلك أمرت بإنهاء مهام جميع المدعين العامين المتبقين من "عهد بايدن، يجب علينا تنظيف المنزل على الفور، واستعادة الثقة، يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم.

جدير بالذكر أن ترامب وقع لدى استلامه السلطة، عفوا لنحو 1500 متهم اتهموا بارتكاب جرائم ناجمة عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، محتفظا بتعهده الذي قطعه في ديسمبر بالتحرك بسرعة والعفو عنهم.