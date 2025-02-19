مايك والتز: مباحثاتنا القادمة مع موسكو ستتمحور حول الأراضي والضمانات الأمنية



وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن مباحثات واشنطن وموسكو المقبلة ستتمحور حول الأراضي التي استعادتها روسيا والضمانات الأمنية، موضحا أنهما ركيزتان أساسيتان للتباحث، وفقا لروسيا اليوم.

قال والتز عن المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض: "الواقع العملي هو أنه ستكون هناك بعض المناقشات حول الأراضي، وستكون هناك مناقشات حول ضمانات الأمن، هذه فقط هي الأسس الرئيسية".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس نهاية مؤقتة كما رأينا في الماضي".

واختتمت الثلاثاء في الرياض المحادثات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى، ومثل روسيا فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، في حين مثل الولايات المتحدة مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.