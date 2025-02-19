الجيش الأمريكي: إنقاذ بحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج



وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ مجموعة من البحارة من سفينة إيرانية غارقة في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، قالت "سنتكوم": "أنقذت سفينة لمكافحة الألغام، وزورق لخفر السواحل، 5 بحارة إيرانيين وبحارين هنديين من السفينة شايستيه".

وأوضحت أن السفينة كانت مائلة بشكل كبير، وأصدرت نداء استغاثة للمساعدة، إذ أنه تم إخلاء طاقم السفينة التجارية التي غرقت، ونقل البحارة على متن زورق خفر السواحل لتلقي الرعاية الطبية.

ونشرت "سنتكوم" صورة للسفينة وهي تميل بشدة إلى جانبها الأيمن في الماء.