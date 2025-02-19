ترامب: روسيا قادرة على تدمير 100% من المدن الأوكرانية



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أن روسيا قادرة بسرعة كبيرة على تدمير 100% من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك.

وقال ترامب: "إذا أرادوا روسيا القيام بذلك بنسبة 100%، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة"، بحسب روسيا اليوم.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا قادرة على تحويل كييف إلى منطقة "دمار واسع النطاق"، لكنها لا تريد أن تفعل ذلك.

يذكر أن موسكو كانت قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لم تتخل أبدا عن الحل السياسي والدبلوماسي للصراع الدائر حول أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن الأمر الأهم هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

كما أوضح بوتين أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أو فترة استراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقا، بل سلام مديد.