ترامب: ماسك لن يشارك ببرامج الحكومة إذا كان هناك تضارب في المصالح



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لرجل الأعمال إيلون ماسك بالمشاركة في المشاريع الحكومية إذا تم الكشف عن وجود تضارب في المصالح، بما في ذلك في مجال التطويرات الفضائية.

قال ترامب: "قلت لإيلون أي تضارب في المصالح - لن تتمكن من العمل في هذا المجال، لذا حتى إذا كان الأمر يتعلق ببرنامج الفضاء، فلن نسمح لإيلون بالمشاركة فيه"، بحسب روسيا اليوم.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد زعمت سابقا، أن موظفي شركة "سبيس إكس" وشركات أخرى تابعة لماسك يعملون في الوكالات الفيدرالية التي تنظم أعماله وتبرم عقودا بمليارات الدولارات مع شركاته.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بمحاولة إيقاعه في مواجهة مع رجل الأعمال ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك وخلق الخلافات بينهما.

وقال ترامب، نُشرت مقتطفات منها يوم الجمعة: "أرى هذا النشاط الإعلامي طوال الوقت، اتصل بي إيلون وقال: كما تعلم، إنهم يحاولون خلق الخلافات بيننا فقلت له، بالتأكيد".

وأعرب ترامب عن ثقته في أن المواطنين الأمريكيين يدركون الغرض الحقيقي الذي تسعى إليه وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه المواد.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أطلق عليه لقب "رئيس الظل" للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية.

بدورها، لفتت شبكة "بي بي سي" الانتباه إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالضجر من تأثير ماسك ووجوده المستمر إلى جانب ترامب.

كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوجوف" أن حوالي نصف الأمريكيين لا يريدون أن يكون لماسك أي تأثير في إدارة ترامب.

كان ترامب قد نفى مزاعم "تنازله عن مقاليد الرئاسة لإيلون ماسك لأنه لم يولد في أمريكا"، وأكد أن الأخير موظف خاص بصلاحيات محدودة ولا ولن يستطيع فعل أي شيء دون موافقة إدارته، التي تمنحه الموافقة حيثما يكون ذلك مناسبا وحيثما لا يكون مناسبا، لا تفعل ذلك.

من جانبه، أعلن ماسك، أنه يحب الرئيس ترامب بقدر ما "يستطيع رجل طبيعي الميول الجنسية أن يحب رجلا آخر". واعتبر الملياردير الأمريكي أن ترامب هو "أعظم رئيس في التاريخ".