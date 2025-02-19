ترامب: لدي القوة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده الكامل لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك، وفقا لسكاي نيوز.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤيد نشر قوات أوروبية في إطار اتفاق ما، قال ترامب: "إذا أرادوا فعل ذلك، فذلك رائع، أنا أؤيد بالكامل".

وأشار إلى أنه لن يتعين على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات، لأننا كما تعلمون بعيدون للغاية.

ومؤخرا ناقش زعماء أوروبيون إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، لتوفير ضمانات أمنية في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

من جهة أخرى، أعرب ترامب عن خيبة أمله بعد أن اشتكت كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية، الثلاثاء، بشأن وضع حد للحرب في أوكرانيا.

قال ترامب: "خاب أملي سمعت أنهم انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد إلى طاولة المحادثات، كان لديهم مقعد مدى 3 سنوات وقبل ذلك بأمد طويل".

تابع: "أعتقد أنني قادر على إنهاء هذه الحرب"، بعدما أكد أنه أكثر ثقة بإمكان التوصل إلى اتفاق مع روسيا بعد محادثات الثلاثاء في السعودية.

تحدث ترامب لأول مرة منذ أن أقام وفد أمريكي حوارا مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال محادثات في الرياض، في وقت سابق، ووصف هذه المحادثات بأنها كانت "جيدة".

وقال إن أوكرانيا كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق قبل سنوات، وتجاهل مخاوفها بشأن استبعادها من الاجتماع، قائلا: إنه كان ينبغي للأوكرانيين الدخول في محادثات في وقت أبكر بكثير.

وانتقد سلفه جو بايدن بسبب طريقة تعامله مع أوكرانيا، إذ عمل الرئيس الأمريكي السابق على ضمان حصول كيفف على الأسلحة لمحاولة محاربة الروس، قائلا: "أعتقد أن لدي القوة لإنهاء هذه الحرب".

وقال إنه من المحتمل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري.

وردا على سؤال حول إمكان عقد اللقاء بين الرئيسين قبل نهاية الشهر طرحه صحفي، عليه في دارته مارالاجو قال ترامب: "من المحتمل" ذلك.