ترامب مهاجما زيلينسكي: رئيسا غير كفء وشعبيته انخفضت في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل أن يلتقي بوتين قبل نهاية هذا الشهر.

وتابع الرئيس الأمريكي خلال تصريحات له الثلاثاء، أن أمريكا أصبحت فاسدة وسيعمل على إصلاح هذا.

وهاجم الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته الرئيس الأوكراني قائلا: " الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسًا غير كفء، وشعبيته انخفضت في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأجيل زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بصراحة، أنا غير مهتم بذلك... في الواقع، لقد اتخذت قرارًا بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية".

ووصل الرئيس الأوكراني إلى أنقرة يوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين. وكان من المقرر أن يغادر زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، لكنه سيسافر الآن إلى الرياض في 10 مارس، كما قال بعد اجتماعه الذي استمر حوالي ثلاث ساعات مع أردوغان.

وجاء إعلانه ردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي أي مسؤولين أميركيين خلال زيارته المؤجلة إلى السعودية.

واستضافت المملكة محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا لكن دون أوكرانيا.