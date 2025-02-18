إعلان

استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران دبابات إسرائيلية في رفح جنوبي غزة

11:47 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

استشهاد فلسطينيين اثنين بنيران دبابات إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

غزة - (د ب أ)
ذكرت عيادة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن شخصين لقيا حتفهما في رفح جنوبي القطاع بعدما فتحت دبابات إسرائيلية النار على فلسطينيين.
وتم نقل الجثتين إلى المستشفى بعد الحادث، الذي وقع رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن القوات أطلقت طلقات تحذيرية في البداية جنوبي القطاع لأن شخصا اقترب منهم، ولم يتراجع الرجل، لذا أطلق الجيش المزيد من الطلقات، ولم يدل الجيش بأي معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات في عدة مواقع في غزة ضد مشتبه بهم كانوا يمثلون تهديدا محتملا، وذكرت تقارير فلسطينية أنه لم يكن هناك المزيد من القتلى أو الجرحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استشهاد فلسطينيين الدبابات الإسرائيلية غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان