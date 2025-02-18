ترامب: أمريكا استعادت احترامها الذي فقدته السنوات الماضية

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا لو أرادت تدمير كييف لفعلت ذلك.

وتابع ترامب في تصريحاته الثلاثاء: " الولايات المتحدة لن تنشر قوات أمريكية في أوكرانيا وهذا الأمر من شأن الأوروبيين، ولا بأس بنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا".

وأوضح ترامب، أنه ممتعض من أوكرانيا بعد حديث زيلينسكي عن استبعادها من المحادثات مع روسيا، متابعا:" قدمنا مليارات الدولارات لأوكرانيا وأريد أن أعرف أين ذهبت، و كان بإمكان أوكرانيا عقد صفقة مع روسيا منذ زمن طويل".

وأشار الرئيس الأمريكي، أن المحادثات مع روسيا في الرياض كانت جيدة جدا. مؤكدا على أنه لديه القدرة على إنهاء حرب أوكرانيا.

وبشأن حديثه عن الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية ستصل إلى 25%، مؤكدا على أن أمريكا استعادت احترامها الذي فقدته في السنوات الماضية.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزارة الكفاءة الحكومية التي يترأسها إيلون ماسك كشفت عن عدة مشكلات حتى الآن.