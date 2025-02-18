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إسرائيل تشن غارة على مواقع تابعة للجيش السوري في درعا

11:29 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

تشن إسرائيل غارات في سوريا

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وكالات

ادعت إسرائيل، ليل الثلاثاء، أنها دمرت أسلحة "تابعة للنظام السوري السابق" جنوبي سوريا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وسورية، أفادت أن إسرائيل تشن هجمات تستهدف أسلحة للجيش السوري في ريف درعا، ليل الثلاثاء.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أسلحة للجيش السوري السابق غربي درعا".
كما أكدت وسائل إعلام سورية شن "غارات تستهدف مناطق في ريف درعا الغربي"، إذ "تم تسجيل سقوط 8 قذائف حتى الآن".

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غارات إسرائيلية درعا سوريا
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