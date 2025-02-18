سيناتور أمريكي: غير مهتمين بامتلاك غزة وسندمّر حماس كما دمّرنا الألمان واليابانيين

وكالات

قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي جراهام، الثلاثاء، إن "ليس لدينا أي اهتمام بامتلاك غزة وإشراك الأمريكيين فيها".

وأشار جراهام، إلى أن الدول العربية انخرطت مع الولايات المتحدة في قضية غزة بطريقة غير مسبوقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد جراهام، على أنه ينبغي تدمير حماس كما دمرت الولايات المتحدة الألمان واليابانيين، مضيفا "لم يخبرني أحد في واشنطن بتقييد قدرة إسرائيل على استئناف القتال إذا لزم الأمر".

وأكد السيناتور الجمهوري، أنه سيتم منح إسرائيل حرية التصرف في تدمير حماس وهذا أمر غير قابل للتفاوض.