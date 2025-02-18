نتنياهو يحذر وزراءه من التسريبات ويؤكد التزامه بنزع سلاح غزة

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيره لوزرائه من تسريب أي معلومات، مشددًا على ضرورة عدم الإضرار بهدف استعادة الأسرى.

وأضافت القناة أن نتنياهو أكد التزامه في المرحلة الثانية بنزع السلاح في غزة، ورفض خطة نقل السيطرة من حماس إلى السلطة الفلسطينية.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ستتخذان قرارًا خلال 48 ساعة بشأن إرسال وفد إلى قطر لمواصلة المحادثات.

كما كشفت القناة عن استعدادات إسرائيلية لاستئناف القتال، في ظل صعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.