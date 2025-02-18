أسوشيتد برس: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في القتل

وكالات

كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن شركات تكنولوجيا أمريكية ساهمت في تمكين إسرائيل من قتل عدد أكبر من المشتبه بهم في غزة ولبنان، من خلال تعزيز استخدامها لخدمات مايكروسوفت وأوبن إيه آي لتعقب الأهداف.

وأشار التحقيق إلى أن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الاستخبارات البشرية أدى إلى أخطاء استهداف قاتلة، حيث نُفذت عمليات قتل بالخطأ نتيجة ترجمات غير دقيقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الوكالة عن ضابط استخبارات إسرائيلي قوله إن الذكاء الاصطناعي حدّد طلابًا في المرحلة الثانوية كمقاتلين محتملين، مما تسبب في استهدافهم بشكل خاطئ.

وأضاف الضابط أن الضباط الشباب في الجيش الإسرائيلي يتعرضون لضغوط كبيرة للعثور على الأهداف بسرعة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء جسيمة في عمليات الاستهداف.