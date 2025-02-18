إعلان

أسوشيتد برس: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في القتل

10:51 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس أن شركات تكنولوجيا أمريكية ساهمت في تمكين إسرائيل من قتل عدد أكبر من المشتبه بهم في غزة ولبنان، من خلال تعزيز استخدامها لخدمات مايكروسوفت وأوبن إيه آي لتعقب الأهداف.

وأشار التحقيق إلى أن دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الاستخبارات البشرية أدى إلى أخطاء استهداف قاتلة، حيث نُفذت عمليات قتل بالخطأ نتيجة ترجمات غير دقيقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الوكالة عن ضابط استخبارات إسرائيلي قوله إن الذكاء الاصطناعي حدّد طلابًا في المرحلة الثانوية كمقاتلين محتملين، مما تسبب في استهدافهم بشكل خاطئ.

وأضاف الضابط أن الضباط الشباب في الجيش الإسرائيلي يتعرضون لضغوط كبيرة للعثور على الأهداف بسرعة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء جسيمة في عمليات الاستهداف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل قتل المشتبه بهم في غزة ولبنان خدمات مايكروسوفت وأوبن إيه آي استخدمام الذكاء الاصطناعي في القتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان