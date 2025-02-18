بالفيديو.. جرافات مصرية تبدأ بإزالة الركام وفتح الشوارع في غزة

وكالات

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق لحظة بدء الجرافات المصرية عملها في قطاع غزة، للمساهمة في رفع الركام وفتح الشوارع ضمن جهود إعادة الإعمار.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، حيث علق أحدهم قائلاً: "كل جرافة تدخل تصنع فارقًا، الأعداد قليلة جدًا ونتمنى الدفع بعدد أكبر، الجرافات المصرية تعمل الآن في غزة بجهد كبير على رفع الركام وفتح الشوارع، يدًا بيد ستعود غزة بإذن الله تعالى".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذها بشكل كامل.

وأوضحت الحركة أن البند الأول ينص على الوقف التام لإطلاق النار وتحقيق هدوء مستدام، بينما يتضمن البند الثاني الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

أما البند الثالث، فيشمل إنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية دفعة واحدة، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأنها.





كل جرافة تدخل تصنع فارق، الأعداد قليلة جداً ونتمنى الدفع بعدّد اكبر



الجرفات المصرية تعمل الآن في غزة بجهد كبير على رفع الركام وفتح الشوارع، يد بيد ستعود غزة بإذن الله تعالى pic.twitter.com/YSdZYctbNs — MO (@Abu_Salah9) February 18, 2025