كندا: غالبية المصابين بحادث الطائرة الأمريكية في تورنتو غادروا المستشفيات

تورنتو - (أ ب)

قالت الرئيسة التنفيذية لمطار تورنتو الكندي ديبورا فلينت اليوم الثلاثاء، إن كل الركاب الذين أصيبوا في حادث تحطم طائرة شركة دلتا للطيران لدى هبوطها في تورونتو غادروا المستشفيات ما عدا اثنين فقط.

وبمعجزة، نجا جميع الركاب الـ80 الذين كانوا على متن الطائرة خلال رحلتها من مينيابوليس إلى مطار بيرسون الدولي في تورونتو من الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الاثنين، وغادر معظم الركاب بجروح طفيفة.

وهبطت الطائرة بسرعة وبقوة شديدة لدرجة أنها فقدت جناحها الأيمن، ثم اشتعلت النيران على المدرج، وانزلقت الطائرة حتى توقفت رأسا على عقب، تاركة دخانا أسود ينبعث منها.

وقالت فلينت، الرئيسة التنفيذية لهيئة مطارات تورونتو الكبرى إن 19 من أصل 21 شخصا أصيبوا قد خرجوا من المستشفيات، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن الاثنين اللذين لا يزالان في المستشفى.

وقالت السلطات إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأشارت إلى أن الاتصالات بين برج المراقبة والطيار كانت طبيعية مع اقتراب الطائرة ولم يتضح ما الخطأ الذي حدث عندما هبطت الطائرة.