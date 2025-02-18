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حماس تعلن بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

10:03 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

حماس

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذها بشكل كامل.

وأوضحت الحركة أن البند الأول ينص على الوقف التام لإطلاق النار وتحقيق هدوء مستدام، بينما يتضمن البند الثاني الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

أما البند الثالث، فيشمل إنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية دفعة واحدة، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل بشأنها.

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