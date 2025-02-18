حماس تدين قرار جمهورية فيجي بفتح سفارة في القدس المحتلة

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات قرار رئيس حكومة فيجي، سيتيفيني رابوكا، بفتح سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني في القدس المحتلة.

وأكدت الحركة أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس أرض فلسطينية محتلة.

وطالبت حكومة فيجي بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير الشرعي، مشددة على أنه يضعها في موقف الشريك في جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت حماس حكومة فيجي إلى الانحياز لقيم العدالة والإنسانية، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.