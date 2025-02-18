لحل النزاع بينهما.. إثيوبيا والصومال يجريان محادثات فنية في تركيا

أنقرة - (أ ب)

عقد كبار الدبلوماسيين من إثيوبيا والصومال الجولة الأولى من المحادثات الفنية التي تهدف إلى حل النزاع الناجم عن اتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالية في الصومال، وفقا لوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء.

وكانت تركيا قد تدخلت للوساطة بين دولتي القرن الأفريقي بعد المخاوف من حدوث صراع في منطقة تعاني من التوترات.

وقد اشتعلت التوترات منذ توقيع إثيوبيا وهى دولة غير ساحلية على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في العام الماضي لاستئجار أراض على ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية.

وفي المقابل، تصبح إثيوبيا أول دولة تعترف رسميا باستقلال أرض الصومال، وتعتبر الصومال هذا الاتفاق انتهاكا لسيادتها وإقليمها.

وفي ديسمبر الماضي، اجتمع قادة الصومال وإثيوبيا في تركيا واتفقا على بدء محادثات فنية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق محتمل يحافظ على سلامة أراضي الصومال مع منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوفدين برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال علي محمد عمر قد عقدا الجولة الأولى من المفاوضات الفنية في العاصمة التركية أنقرة.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال منذ أكثر من 30 عاما ولكنه غير معترف به كدولة مستقلة من قبل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، وتعتبر الصومال أن أرض الصومال جزء من أراضيها.