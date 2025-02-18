ماكرون: ندرس مع بريطانيا إرسال خبراء وربما جنود إلى أوكرانيا

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشاور هاتفيا مع نظرائه الأوربيين بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إن باريس تدرس مع بريطانيا إرسال خبراء وربما جنود إلى خارج مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأكد ماكرون، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على إعادة إطلاق حوار مفيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.