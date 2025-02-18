بعد انسحاب إسرائيل.. انتشال 23 جثة في بلدات بجنوب لبنان

وكالات

قالت قوات الدفاع المدني اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن عناصرها انتشلوا جثامين 23 شخصا من تحت الركام في بلدات ميس الجبل وكفركلا والعديسة مركبا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها انتشلت جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، فضلا عن 3 شهداء ببلدة مركبا، و3 آخرين في كفركلا ومثلهم في بلدة العديسة.

وتواصل فرق الإنقاذ بالتنسيق مع قوات الجيش اللبناني، عمليات البحث في المناطق التي طالها العدوان الإسرائيلي .

وأشارت فيبيانها، إلى أن جثامين الشهداء الـ23 نُقلت إلى مستشفيات صلاح غندور، راغب حرب، ومرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة بما في ذلك تحاليل الحمض النووي "دي إن إيه" لتحديد هويات القتلى.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة اللبنانية، أنها ستعتبر أي وجود إسرائيلي مستقبلي على الأراضي اللبنانية احتلالا، متعهدة باستخدام كافة الوسائل لضمان انسحاب جيش الاحتلال.