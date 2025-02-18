حماس: جاهزون لتنفيذ باقي مراحل الاتفاق وخروج المقاومة من غزة مرفوض

وكالات

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن الحركة جاهزة سياسيًا وميدانيًا لتنفيذ بنود المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق.

وأوضح قاسم أن مضاعفة أعداد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم جاءت استجابة لطلب الوسطاء، مشددًا على أن ذلك يؤكد جدية الحركة في تنفيذ كافة بنود الاتفاق.

وأضاف قاسم أن حماس تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية رغم المماطلة الإسرائيلية بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد على أن اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن غزة مجرد حرب نفسية، مؤكدًا أن خروج المقاومة من القطاع أمر مرفوض تمامًا.