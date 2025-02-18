البيت الأبيض: ترامب قدّم مقترحًا مبتكرًا للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع السعودية خطوة هائلة نحو تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأشارت ليفيت، إلى أن اجتماع السعودية من بين خطوات عديدة جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة "نحن على اتصال مباشر مع الأوكرانيين وحلفائنا الأوروبيين".

وأوضحت ليفيت، أن على واشنطن التحدث إلى طرفي الحرب في أوكرانيا من أجل التفاوض على صفقة للسلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ترامب تحدث مع فريقه المشارك في اجتماعات السعودية.

وأكدت ليفيت، أن ترامب وفريقه تحدثوا مع الجانبين الأوكراني والروسي بشأن ما يمكنهما فعله لإنهاء الصراع، موضحة كذلك أن الرئيس الأمريكي قدم مقترحا مبتكرا للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا.