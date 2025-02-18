خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة
09:15 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
وكالات
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن وجود خلافات بين المستشارة القضائية للحكومة ووزير الخارجية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل سكان غزة.
وأوضحت القناة أن المستشارة القضائية شددت على ضرورة إعداد رأي قانوني بشأن الخطة وإجراء مناقشات منظمة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية، وسط تباين في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع المقترح.
وزير الخارجية الإسرائيلي خطة ترامب لترحيل سكان غزة مقترح ترامب لتهجير غزة خلافات في الحكومة الإسرائيلية دونالد ترامب
فيديو قد يعجبك: