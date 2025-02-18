خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة ترامب لترحيل سكان غزة

وكالات

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية عن وجود خلافات بين المستشارة القضائية للحكومة ووزير الخارجية حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل سكان غزة.

وأوضحت القناة أن المستشارة القضائية شددت على ضرورة إعداد رأي قانوني بشأن الخطة وإجراء مناقشات منظمة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية، وسط تباين في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع المقترح.