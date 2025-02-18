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انقلبت على ظهرها.. لحظة تحطم طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها (فيديو)

09:04 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

انقلاب طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها في مطار تور

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وكالات
نشرت وسائل إعلام كندية مقاطع فيديو توثق لحظة تحطم طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز في مطار تورونتو بيرسون الدولي، حيث انقلبت الطائرة على المدرج بعد هبوطها، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.
وذكرت تقارير إعلامية، من بينها قناتا CBC وCP24، أن الحادث وقع أمس الاثنين، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وأظهرت الفيديوهات لحظة سقوط الطائرة واشتعال النيران فيها، وسط حالة من الطوارئ في المطار.
من جانبها، أكدت إدارة المطار أنها على علم بالحادث، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ سارعت إلى التدخل على الفور للسيطرة على الوضع وتقديم المساعدة للمصابين.

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