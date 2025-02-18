بسبب جنازة نصر الله.. تعليق الرحلات الجوية بمطار بيروت الأحد المقبل

بيروت - (د ب أ)

أعلنت هيئة الطيران المدني اللبنانية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلات الطيران من وإلى مطار بيروت الدولي لمدة أربع ساعات يوم الأحد بسبب جنازة حسن نصر الله، الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم: "سيجري إغلاق المطار وسيتم تعليق حركة الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى المطار"، وسيدخل هذا الإغلاق حيز التنفيذ بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 مساء (1100 بتوقيت جرينتش - 1500 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وستقام مراسم جنازة نصر الله في ملعب رياضي بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي، حسبما ذكر خليفته نعيم قاسم في وقت سابق من فبراير الجاري.



وقُتل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على مقر حزب الله في ضواحي بيروت في أواخر سبتمبر الماضي.

وقال قاسم إنه من المتوقع أن يشارك في الجنازة شخصيات من لبنان ومن دول أخرى.

كما سيجري تخليد ذكرى القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، الذي كان يعتبر خليفة محتملا لنصر الله قبل أن يقتل هو الآخر في غارة جوية إسرائيلية، حسبما أضاف قاسم.

وأكد قاسم للمرة الأولى أن صفي الدين كان من المقرر أن يخلف نصر الله.

وعلى عكس نصر الله، سيجري دفن صفي الدين في مسقط رأسه في دير قانون في جنوبي لبنان.