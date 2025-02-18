البث العبرية: نتنياهو وافق رسميًا على بدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات المرحلة الثانية مع حماس ستبدأ عند وصول المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل.

وأشارت البث العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية رسميا وأبلغ مجلس الوزراء المصغر بذلك.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر هو الذي سيقود محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق بالتنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

وأكد المصدر، أن رئيسا الموساد والشاباك الإسرائيليين لن يعودا للمشاركة في فريق التفاوض.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلت عن مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قوله إن إسرائيل ستحاول تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مما يسمح بإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل قد تزيد عدد البيوت المتنقلة التي ستسمح بدخولها إلى قطاع غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية، قولها إنه سيتم إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة خلال الأسبوع الجاري وقبل الإفراج عن الأسرى الستة يوم السبت المقبل.