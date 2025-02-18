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القيادة المركزية الأمريكية: أنقذنا بحّارة إيرانيين بالخليج العربي

08:30 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

القوات البحرية الأمريكية في الخليج العربي

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وكالات
قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، إن قواتها أنقذت 5 بحارة إيرانيين وهنديين كانوا على متن سفينة إيرانية أطلقت نداء استغاثة قبل غرقها في الخليج العربي.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إنقاذ بحارة إيرانيين تعرضوا لمحنة في عرض البحر.
وأشارت آنذاك، إلى أن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، تمكنت من إنقاذ بحارة إيرانيين تقطعت بهم السبل في المياه الدولية، باستخدام زورق بحري ومروحية للبحث والإنقاذ.

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إنقاذ بحارة إيران الخليج العربي القيادة المركزية الأمريكية
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