إعلان

جيش الاحتلال: طائراتنا أطلقت النار لإبعاد مركبة مشبوهة تتحرك باتجاه شمال غزة

08:23 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

دانيال هاجاري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن قواته أطلقت النار على عدد من المشتبه بهم اقتربوا منهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم.

وأشار هاجاري، إلى أن طائرات الاحتلال أطلقت النار لإبعاد مركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال القطاع عبر مسار غير مصرح به.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال اقتحم مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي وادي الجوز بالقدس وأجلى طلابها وأغلق أبوابها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا معهد قلنديا للتعليم المهني التابع للأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مركبة مشبوهة اقتحام مدرسة تابعة لوكالة أونروا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان