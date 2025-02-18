جيش الاحتلال: طائراتنا أطلقت النار لإبعاد مركبة مشبوهة تتحرك باتجاه شمال غزة

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن قواته أطلقت النار على عدد من المشتبه بهم اقتربوا منهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم.

وأشار هاجاري، إلى أن طائرات الاحتلال أطلقت النار لإبعاد مركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال القطاع عبر مسار غير مصرح به.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال اقتحم مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي وادي الجوز بالقدس وأجلى طلابها وأغلق أبوابها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا معهد قلنديا للتعليم المهني التابع للأونروا في مخيم قلنديا شمال القدس.