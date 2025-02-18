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البث العبرية: إنقاذ جنديين إسرائيليين قبل اعتقالهما في هولندا

07:14 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

الشرطة الهولندية

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وكالات

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ جنديين إسرائيليين من الاعتقال بالعاصمة الهولندية أمستردام بعد سعي منظمات لإصدار مذكرات لاعتقالهما.

وفي يناير الماضي، ذكرت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتغييرات في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده في الخارج.

وأوضحت البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم عن أسماء الجنود بوسائل الإعلام بعد الآن، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للحد من كشف وجوههم.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية، دليلا موجّها إلى الجنود الإسرائيليين بشأن كيفية تجنب محاولات الاعتقال خلال السفر إلى الخارج.

وكانت دول من بينها البرازيل وتشيلي، شهدت محاولات لاعتقال جنود إسرائيليين متورطين في جرائم حرب، غير أن أحد الجنود الذين تواجدوا في البرازيل تمكن من الهرب.

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