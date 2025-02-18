مسؤول إسرائيلي: سنكمل المرحلة الأولى باستعادة كل الأسرى

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تم الإفراج عن 6 أسرى السبت فستكمل تل أبيب المرحلة الأولى باستعادة كل الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن حكومة الاحتلال وافقت على إدخال عدد قليل من المساكن المؤقتة والمعدات الثقيلة إلى غزة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، ان مسؤولو الاحتلال سيبدأون خلال أيام مفاوضات المرحلة الثانية وستكون سياسية لبحث شروط إنهاء الحرب، مشددا على أنه "إذا رفضت حماس الاتفاق فسنعود للقتال بقوة وبنهج قتالي مختلف وبدعم من ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إنه سيتم إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة خلال الأسبوع الجاري وقبل الإفراج عن الأسرى الستة يوم السبت المقبل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن إسرائيل ستحاول تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مما يسمح بإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل قد تزيد عدد البيوت المتنقلة التي ستسمح بدخولها إلى قطاع غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق.