إيران: برنامجنا النووي لا يمكن القضاء عليه واستهدافه يعني الحرب واشتعال المنطقة

وكالات

قالت قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، إن هدف عدوان إسرائيل كان تعطيل إنتاج طهران للصواريخ لعام ولم يتحقق أبدا.

وأكد حاجي زاده، أن برنامج إيران النووي علمي ولا يمكن القضاء عليه واستهدافه يعني الحرب، مضيفا "الأعداء لا يسعون للحرب معنا لأن المنطقة كلها ستشتعل".

وشدد حاجي زاده، على أإن عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل ستُنفذ في الوقت المناسب.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري، أمس الاثنين، قوله إن "عملية الوعد الصادق-3 ضد إسرائيل ستنفذ في الوقت المناسب".

وفي أواخر أكتوبر الماضي، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على أهداف عسكرية إيرانية ردًا على هجوم طهران.

وقال جيش الاحتلال إننا "نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران".

وأشار إلى أن قواته "على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا، ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.